Балтфлот нанес групповой удар ракетами "Искандер" по объектам условного противника

В маневрах были задействованы четыре оперативно-тактических ракетных комплекса

Групповой удар ракетами "Искандер-М" уничтожил командные пункты, аэродром и железнодорожные узлы условного противника. Учения ракетного соединения Балтийского флота прошли в Калининградской области.

"Получив координаты, расчеты ОТРК "Искандер-М" выполнили учебные пуски крылатых ракет по объектам "противника". В групповом ракетном ударе были одновременно задействованы четыре оперативно-тактических ракетных комплекса "Искандер-М"", - говорится в сообщении Балтфлота.

Плановые маневры прошли на одном из полигонов в Калининградской области. Применялись комплексы "Искандер-М", которые сменили в российской армии ОТРК "Точка-У". Официальная дальность полета ракет - до 500 км, они могут нести ядерную боевую часть, передает "Интерфакс".

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