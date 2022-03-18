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Балтфлот нанес групповой удар ракетами "Искандер" по объектам условного противника

17:38
  • пятница
  • 18 марта 2022

В маневрах были задействованы четыре оперативно-тактических ракетных комплекса

Групповой удар ракетами "Искандер-М" уничтожил командные пункты, аэродром и железнодорожные узлы условного противника. Учения ракетного соединения Балтийского флота прошли в Калининградской области.

Маневры с развертыванием комплексов "Искандер-М" прошли под Калиниградом
Расчеты "Искандеров" уничтожили полевой аэродром условного противника

"Получив координаты, расчеты ОТРК "Искандер-М" выполнили учебные пуски крылатых ракет по объектам "противника". В групповом ракетном ударе были одновременно задействованы четыре оперативно-тактических ракетных комплекса "Искандер-М"", - говорится в сообщении Балтфлота.

Плановые маневры прошли на одном из полигонов в Калининградской области.  Применялись комплексы "Искандер-М", которые сменили в российской армии ОТРК "Точка-У". Официальная дальность полета ракет - до 500 км, они могут нести ядерную боевую часть, передает "Интерфакс".

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