Дептранс: Столичный транспорт работает в штатном режиме на фоне рекордной загрузки "Лужников"

На концерт приехали порядка 200 тысяч человек

Столичный транспорт полностью справляется с перевозкой посетителей концерта в Лужниках. Об этом сообщил в пятницу заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Мы отмечаем рекордное число пассажиров, приехавших на территорию спорткомплекса на метро, МЦК и наземном городском транспорте - это почти 200 тысяч человек", - приводит его слова пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

Ликсутов также рассказал, что для удобства пассажиров власти столицы запустили минимальный интервал движения поездов на МЦК, турникеты в метрополитене открыли для быстрого выхода.

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