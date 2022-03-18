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Дептранс: Столичный транспорт работает в штатном режиме на фоне рекордной загрузки "Лужников"

17:43
  • пятница
  • 18 марта 2022

На концерт приехали порядка 200 тысяч человек

Столичный транспорт полностью справляется с перевозкой посетителей концерта в Лужниках. Об этом сообщил в пятницу заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Мы отмечаем рекордное число пассажиров, приехавших на территорию спорткомплекса на метро, МЦК и наземном городском транспорте - это почти 200 тысяч человек", - приводит его слова пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

Ликсутов также рассказал, что для удобства пассажиров власти столицы запустили минимальный интервал движения поездов на МЦК, турникеты в метрополитене открыли для быстрого выхода.

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Пассажиры в метро
Пассажиры в метро
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