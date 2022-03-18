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Набиуллина заявила о вреде ручного регулирования цен

18:05
  • пятница
  • 18 марта 2022

Это может вызвать дефицит товаров

Ручное регулирование цен в России может привести к дефициту товаров, считает глава Центробанка. Эльвира Набиуллина уверена, что по мере охлаждения ажиотажного спроса, из-за которого и повысились цены в конце февраля - начале марта, они начнут снижаться.

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"Ускорение инфляции в конце февраля - начале марта было вызвано ажиотажным спросом, прежде всего, во внепродовольственном сегменте. Люди активно покупали бытовую технику, автомобили, электронику, мебель, опасаясь, что ассортимент и доступность сильно сократятся из-за введенных санкций, ухода некоторых иностранных компаний с рынка и ослабления рубля", - цитирует Набиуллину "Интерфакс".

Глава ЦБ отметила, что высокая потребительская активность наблюдается и в сегменте продуктов длительного хранения: крупа, мука, макароны, сахар. Набиуллина напомнила, что большая часть таких товаров производится в России и из отечественного сырья. Запасов этих продуктов достаточно, их производство продолжается, по мере охлаждения спроса цены нормализуются и даже снизятся. Глава Центробанка заявила об этом по итогам заседания совета директоров ЦБ, который сохранил ключевую ставку на уровне 20%.

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