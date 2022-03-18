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Собянин выступил на концерте-митинге в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией

18:43
  • пятница
  • 18 марта 2022

Мэр поблагодарил россиян за единство

Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу принял участие в концерте-митинге в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией. Он поблагодарил россиян за единство, а участников специальной военной операции на Донбассе - за мужество.

"Спасибо, друзья, что вы здесь сегодня собрались. Спасибо миллионам граждан, которые душой и сердцем с нами. Спасибо ребятам, которые сегодня с оружием в руках защищают граждан Донбасса, российских граждан, Россию, нас с вами", - сказал Собянин.

Мэр добавил, что Россия сильна своими гражданами. Пока мы вместе - мы непобедимы. Да здравствует Севастополь! Да здравствует Крым! Да здравствует Донбасс! Да здравствует наш президент России Владимир Владимирович Путин! Да здравствует Россия!", - отметил Собянин.

На концерте в Лужниках, посвященном восьмой годовщине воссоединения Крыма с Россией, побывал также Владимир Путин. По его словам, крымчане поступили правильно, поставив жесткий барьер на пути неонацистов.

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Сергей Собянин на митинге-концерте, посвященном воссоединению Крыма с Россией
Сергей Собянин на митинге-концерте, посвященном воссоединению Крыма с Россией
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