Си Цзиньпин посоветовал Байдену взять на себя международную ответственность

Разговор председателя КНР и президента США длился два часа

Китаю и США надо думать не только о двусторонних отношениях, но и о том, чтобы взять на себя международную ответственность. То есть прилагать усилия для поддержания глобального мира и спокойствия, заявил председатель КНР Си Цзиньпин американскому президенту Джо Байдену.

"Будучи постоянными членами СБ ООН и двумя крупнейшими экономиками мира, мы должны не только направлять развитие отношений Китая и США по правильному пути, но также брать на себя должную международную ответственность и прилагать усилия для мира и спокойствия во всем мире", — заявил китайский лидер.

Телефонный разговор двух лидеров продолжался два часа. Байден и Цзиньпин обсудили, среди прочего, и ситуации на Украине. Председатель КНР заявил, что противостояние и конфликт на Украине не выгодны ни одному человеку. Самое ценно достояние – мир и безопасность, приводит слова китайского лидера ТАСС.

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