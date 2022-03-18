Путин обратился к россиянам в Лужниках

Президент России выступил на митинге-концерте

Сегодня ровно восемь лет со дня "крымской весны". 18 марта 2014 года в Москве были подписаны договоры о принятии Республики Крым и Севастополя в состав России. Подписаны после того, как подавляющее большинство участников Общекрымского референдума высказались за воссоединение полуострова с исторической родиной. Одно из главных событий в современной истории России отмечают по всей стране. Праздничные акции и концерты. Главный прошел сегодня в Москве.

Исторический день и историческое место. Именно здесь возле здания Госсовета в феврале 2014 года началась "крымская весна". А сегодня торжественный концерт. И даже несмотря на совсем не весеннюю погоду, на площади сотни людей с флагами России и Крыма.

В марте 2014-го на Украине уже был хаос, обусловленный госпереворотом. Людей убивали прямо на улице. А власть оказалась в руках радикалов и националистов, которые обещали приехать, в том числе и в Крым, чтобы разобраться с пророссийски настроенным населением. На фоне этих реальных угроз руководство нашей страны приняло решение усилить на полуострове военный контингент, чтобы не допустить кровопролития. И как только эта задача была выполнена, народ Крыма принял решение о проведении референдума, проголосовав подавляющим большинство за вступление в состав России.

Исторические кадры из Георгиевского зала Кремля. Событие, ставшее одной из главных вех в новейшей истории России, в итоге положило начало обновлению страны. И сегодня она вместе с Крымом и Севастополем отметила восьмую годовщину воссоединения полуострова с Россией.

От Калининграда до Камчатки народ скандировал: Крым - Россия навсегда. То же самое происходило и в Москве, где на праздничный митинг-концерт в Лужниках собрались сотни тысяч людей.

Количество людей, которое в пятницу пришло в Лужники, конечно, было огромным. Причем, это граждане самых разных возрастов. Однако объединяло их одно - это любовь к большой стране, частью которой восемь лет назад вновь стали Крым и Севастополь.

На фоне сегодняшних событий, связанных с проведением спецоперации на Украине, перед жителями Крыма совсем в ином свете предстает произошедшее там 8 лет назад. Ведь то, что после 2014 года случилось на Донбассе, могло произойти и в Крыму.

Против Донбасса Киев провёл несколько карательных операций. Блокада, постоянные артиллерийские обстрелы, авиаудары. Геноцид людей, проживающих на этих территориях. Россия была вынуждена вмешаться и помочь жителям Луганской и Донецкой народных республик. Её представители сегодня тоже приехали в Лужники. Отец Героя России и ДНР Владимира Жоги, погибшего в боях за Волноваху, призвал жителей России выразить поддержку вооруженным силам страны и тем бойцам, которые сейчас находятся на передовой.

"Восемь лет мы боремся с нацизмом. Простые мирные граждане встали на защиту своих домов. Националистические батальоны разрушали дома, детские сады, квартиры. Западный мир своим молчаливым согласием одобрял все эти действия. Когда при содействии российской армии мы наконец дали отпор, Запад встрепенулся", - сказал Артём Жога.

На это обращали внимание большинство из тех, кто выходил на сцену. Актер Дмитрий Певцов подчеркнул, что сейчас настал момент тектонических сдвигов в истории России. Тина Канделаки и Маргарита Симоньян призвали страну объединиться в эти непростые времена. А Владимир Машков процитировал строки из стихотворения Фёдора Тютчева, заявив, что оно лучше всего характеризует сегодняшние отношения России и Запада.

Мэр Москвы Сергей Собянин в свою очередь поблагодарил участников специальной военной операции на Украине за мужество. "Спасибо ребятам, которые сегодня с оружием в руках защищают граждан Донбасса, российских граждан, Россию - нас с вами. Полмира ополчились на нас, но Россия - сильная страна, своими гражданами, своими патриотами, и пока мы вместе, мы непобедимы", - сказал мэр.

Приехал в Лужники и президент России Владимир Путин. "Мы, многонациональный народ Российской Федерации, объединённые общей судьбой на своей земле, – это первые строчки основного закона страны, Конституции. И каждое слово наполнено глубоким смыслом, имеет огромное значение. На своей земле, объединённые общей судьбой, – так наверняка думали и этим руководствовались люди, когда шли на референдум в Крыму и Севастополе 18 марта 2014 года. Они жили и живут на своей земле и хотели жить общей судьбой со своей исторической Родиной – с Россией. Они имели на это полное право и достигли своей цели. Поздравим, прежде всего, их с праздником, это их праздник. Поздравляем! За это время Россия немало сделала для того, чтобы поднять Крым и Севастополь. Нужно было вытащить Крым из той унизительной позиции, из того унизительного состояния, в которое Крым и Севастополь были погружены, когда находились в составе другого государства, которое финансировало эти территории по так называемому остаточному принципу. Но дело не только в этих решениях. Дело в том, что крымчане и севастопольцы поступили правильно, когда поставили жёсткий барьер на пути неонацистов и крайних националистов. Потому что то, что происходило на других территориях и происходит до сих пор, – лучшее тому подтверждение. Люди, которые проживали и проживают на Донбассе, также не согласились с этим государственным переворотом. Против них тут же были организованы карательные военные операции, и не одна, их тут же погрузили в блокаду, подвергли систематическим обстрелам из пушек, наносили удары авиацией – это всё и есть то, что называется "геноцид". Именно избавить людей от этих страданий, от этого геноцида, – это является основной, главной причиной, побудительным мотивом и целью военной операции, которую мы начали на Донбассе и на Украине, именно в этом цель. И здесь, вы знаете, мне приходят в голову слова из Священного Писания: нет больше любви, как если бы кто-то отдал душу свою за друзей своих. И мы видим, как героически действуют и воюют наши ребята в ходе этой операции. Плечом к плечу, помогают, поддерживают друг друга, а если надо, то как родного брата прикрывают своим телом от пули на поле боя. Такого единения у нас давно не было. Так получилось, что начало операции совпало – совершенно случайно совпало – с днём рождения одного из наших выдающихся военачальников, причисленных к лику святых, – Фёдора Ушакова, который за всю свою блестящую военную карьеру не проиграл ни одного сражения. Он как-то сказал, что грозы сии пойдут во славу России. Так было тогда, так сегодня и так будет всегда!" – отметил Путин.

Российский гимн поют на трибунах многотысячных Лужников и вокруг легендарного стадиона. Праздничный концерт, сообщают организаторы, собрал рекордное количество зрителей. Более 200 тысяч человек. Огромное людское море с флагами нашей страны и плакатами с буквой Z. "За мир без нацизма!", "За Россию!", "За президента".

Александр Панюшкин, Матвей Шестаков, Илья Ушаков, Егор Миронов, Василий Батурин, "В центре событий", "ТВ Центр".

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