ООН отказалась проверять данные о биолабораториях США на Украине

Сослались на отсутствие технических возможностей

Организация Объединенных Наций отказалась проверять предоставленные Россией данные о биологических лабораториях США на Украине. В ООН сослались на отсутствие мандата и технических возможностей.

"В ООН не осведомлены о подобных военных программах. Хотела бы также отметить, что ООН в настоящее время не обладает ни мандатом, ни операционной или технической возможностью для проверки данной информации", — заявила высокий представитель организации по вопросам разоружения Идзуми Накамицу.

Днем ранее Минобороны России представило документы, подтверждающие финансирование Пентагоном расположенных на территории Украины биолабораторий. Как сообщил официальный представитель веомства генерал-майор Игорь Конашенков, в этих лабораториях проводились опыты с образцами коронавируса. Кроме того, на 2022 год были запланированы "работы по изучению возможности переноса перелетными птицами и летучими мышами патогенов смертельных заболеваний – в частности, африканской чумы свиней и сибирской язвы, передает ТАСС.

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