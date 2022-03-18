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МИД КНР показал карту "мирового сообщества" по версии Запада

19:37
  • пятница
  • 18 марта 2022

На ней поместились только Западная Европа, США и Австралия

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь показал, как выглядит "мировое сообщество" в представлении западных политиков. Он разместил в Twitter публикацию с картой, на которой изображены все относящиеся к этой категории, по версии Запада, государства.

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"Это общепризнанная истина, что, когда Запад говорит о "международном сообществе", он имеет в виду лишь узкую группу стран", — написал китайский дипломат.

На сопровождающей твит картинке изображены только Западная Европа, США и Австралия. "Это то самое международное сообщество, о котором мы все так часто слышим", - подписана фотография. Подписчикам шутка понравилась, публикация уже набрала с десяток тысяч лайков и репостов.

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