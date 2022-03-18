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Москвичам пообещали апрельские снегопады

19:46
  • пятница
  • 18 марта 2022

Снежный покров может держаться несколько дней

Жителям столицы в апреле погода может преподнести сюрприз. По мнению синоптиков, в Москве возможны снегопады, образуется снежный покров. Весенняя погода переменчива, объяснила это явление метеоролог Татьяна Позднякова.

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"Так случалось не раз, когда у нас возвраты холодов наблюдались в апреле, когда температура бывала отрицательная, когда вновь на 2–3 дня у нас образовывался снежный покров", – рассказала Позднякова телеканалу "Москва 24".

Ранее синоптики порадовали москвичей новостью о скором приходе настоящей весны. Так, ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец прогнозирует потепление с двадцатых чисел марта. Апрельское тепло в столицу, по его данным, принесет скандинавский антициклон. А по прогнозам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, будет немного прохладнее - до плюс девяти.

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