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За сутки в России госпитализировано 4564 больных коронавирусом

11:52
  • суббота
  • 19 марта 2022

Скоро в стране появится ещё одна вакцина

За сутки в России госпитализировано 4 564 больных коронавирусом, всего зафиксировано 32 958 случаев заражения. С февраля 2020 года выявлено 17 551 657 человек с COVID-19, умерло 364 058 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. 
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В Москве госпитализирован 171 человек, зарегистрировано 927 новых больных, всего в столице 2 728 321 инфицированный, скончались 42 396 пациентов. 

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 11 февраля 2022 года – 203 949 человек, максимум в Москве был зарегистрирован 3 февраля 2022 года – 26 904 человека.

На этой неделе Центр имени Гамалеи подал заявку на регистрацию назальной вакцины от коронавируса. Это следует из данных реестра лекарственных средств Минздрава России. Торговое наименование препарата будет Гам-КОВИД-Вак.

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