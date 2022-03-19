Число заболевших коронавирусом в мире превысило 468 миллионов

Россия и Белоруссия сняли ограничения на границе

Число инфицированных коронавирусом в мире перешагнуло очередную психологическую отметку в 468 миллионов, скончались от осложнений болезни более 6 миллионов человек. Прирост заболевших за неделю составил более 5 миллионов.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, куда стекается информация со всего мира, США остаются на первом месте по числу заболевших – 79,7 миллиона человек, там умерли от осложнений болезни более 970 тысяч.

На втором месте – Индия, там заразившихся 43 миллиона, третью строчку занимает Бразилия – 29,5 миллиона инфицированных. На четвёртом месте находится Франция с 24,1 миллиона больных. Замыкает пятёрку Великобритания, там с начала пандемии заразились коронавирусом более 20,2 миллиона человек.

Меньше всего больных зарегистрировано в Самоа - всего 60 инфицированных.

На этой неделе Белоруссия отменила обязательное предоставление ПЦР-тестов при пересечения наземной границы с Россией. При этом ограничения, связанные с требованиями к тестированию, при полётах на самолётах пока остаются в силе.

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