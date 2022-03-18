Минобороны: СБУ заминировала один из корпусов больницы в Днепропетровске

Киев пытается совершить провокацию

Сотрудники СБУ заминировали один из корпусов городской больницы №2 в Днепропетровске и намереваются его подорвать во время пролёта над городом любого российского самолета. Об этом сообщили в пятницу в Минобороны России.

"Обращаю внимание, прежде всего, прибывших в Днепропетровск представителей западных СМИ. Никаких боевых задач по поражению здания больницы, других зданий в Днепропетровске у российской авиации не было и нет", - сообщил ТВЦ.Ru официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

В оборонном ведомстве отметили, что очередная попытка Киева совершить крупную провокацию, используя западные СМИ, обречена на провал.

Ранее в Минобороны сообщили, что СБУ при поддержке Запада готовит провокацию с применением ядовитых веществ против мирных жителей.

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