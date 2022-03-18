ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Минобороны: СБУ заминировала один из корпусов больницы в Днепропетровске

19:54
  • пятница
  • 18 марта 2022

Киев пытается совершить провокацию

Сотрудники СБУ заминировали один из корпусов городской больницы №2 в Днепропетровске и намереваются его подорвать во время пролёта над городом любого российского самолета. Об этом сообщили в пятницу в Минобороны России.
ООН отказалась проверять данные о биолабораториях США на Украине

"Обращаю внимание, прежде всего, прибывших в Днепропетровск представителей западных СМИ. Никаких боевых задач по поражению здания больницы, других зданий в Днепропетровске у российской авиации не было и нет", - сообщил ТВЦ.Ru официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

В оборонном ведомстве отметили, что очередная попытка Киева совершить крупную провокацию, используя западные СМИ, обречена на провал.

Ранее в Минобороны сообщили, что СБУ при поддержке Запада готовит провокацию с применением ядовитых веществ против мирных жителей.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Военнослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.