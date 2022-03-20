За сутки в России госпитализированы с коронавирусом более 2 тысяч человек

Доминирующим становится штамм "стелс-омикрон"

За сутки в России госпитализирован 2 551 больной коронавирусом, всего зафиксировано 31 035 случаев заражения. С февраля 2020 года выявлено 17 582 692 человек с COVID-19, умерло 364 492 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

В Москве госпитализировано 116 человек, зарегистрировано 928 новых больных, всего в столице 2 729 249 инфицированных, скончались 42 427 пациентов.

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 11 февраля 2022 года – 203 949 человек, максимум в Москве был зарегистрирован 3 февраля 2022 года – 26 904 человека.

Вариант коронавируса "стелс-омикрон" с большой долей вероятности скоро станет преобладающим в мире. Этого не исключил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Эта мутация имеет более высокую контагиозность. Рекордные цифры заболеваемости в последние дни фиксируются в Германии и Китае.

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