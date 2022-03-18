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Минобороны сообщило об уничтожении авиазавода во Львове

20:07
  • пятница
  • 18 марта 2022

Ликвидированы склады боеприпасов

Вооруженные силы России утром 18 марта нанесли удар высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры ВСУ. В результате поражен авиаремонтный завод в городе Львове, уничтожена стоянка с украинскими боевыми самолетами, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

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Уничтожены также объекты в пригородах Николаева и Вознесенска. Там, по данным Конашенкова, располагались склады боеприпасов и украинской военной техники.

Российские средства ПВО сбили один украинский беспилотный летательный аппарат. Также оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены 54 военных объекта. В их числе три командных пункта ВСУ, четыре установки реактивных систем залпового огня, четыре склада боеприпасов и 44 места скопления боевой техники.

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