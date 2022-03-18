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Путин рассказал Макрону о военных преступлениях ВСУ

20:43
  • пятница
  • 18 марта 2022

Президенты России и Франции обсудили ситуацию на Украине

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон обменялись мнениями по ситуации вокруг Украины. Телефонный разговор лидеров состоялся по инициативе французской стороны.

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Путин в ответ на высказанные Макроном озабоченности подчеркнул, что российские Вооруженные силы прилагают все усилия, чтобы сохранить жизни гражданского населения. В частности, организуются гуманитарные коридоры для их безопасной эвакуации.

Российский президент обратил внимание французского лидера на многочисленные военные преступления, которые ежедневно совершают ВСУ и украинские националисты. Путин напомнил Макрону о массированных ракетных и артиллерийских обстрелах городов Донбасса.

Стороны затронули и тему переговоров российских и украинских представителей. Путин изложил Макрону принципиальные подходы Москвы к возможным договоренностям, сообщила пресс-служба Кремля.

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