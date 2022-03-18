Космический корабль "Сергей Королев" стартовал к МКС

В экипаже - трое россиян

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с кораблем "С.П. Королев" стартовала с площадки №31 космодрома Байконур 18 марта. Корабль уже отделился от третьей ступени ракеты и вышел на околоземную орбиту.

На борту "Королева" - "бауманский" экипаж: космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков. Полет проходит по двухвитковой схеме, на 22:05 мск запланирована стыковка к модулю "Причал". Модуль примет корабль впервые после интеграции в состав Международной космической станции.

Полностью российский профессиональный экипаж отправился к МКС впервые за много лет. На станции космонавты проведут 195 суток, возвращение на Землю намечено на 30 сентября. За это время экипажу предстоят семь выходов в открытый космос, передает РИА Новости.

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