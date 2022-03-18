СКР занялся обнаруженной в Мариуполе тюрьмой украинских радикалов

Здесь истязали несогласных с режимом

Обстоятельства организации тюрьмы в Мариуполе, где несогласных с украинским режимом истязали националисты, поручил расследовать глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Здание под кодовым названием "библиотека" взяли под контроль войска ДНР.

"Установить все обстоятельства организации в городе Мариуполе тюрьмы для противников государственного переворота на Украине 2014 года, а также для бойцов Донецкой и Луганской народных республик", - приводит содержание поручения председателя СК Главному следственному управлению пресс-служба ведомства.

По данным следствия, обнаружены документальные свидетельства того, что в этом здании располагалась тюрьма, принадлежащая батальону "Азов". В этих стенах держали несогласных с действиями украинских властей, с заключенными жестоко обращались. Поручено установить всех причастных к этому лиц и привлечь их к ответственности.

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