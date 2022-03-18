ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

СКР занялся обнаруженной в Мариуполе тюрьмой украинских радикалов

21:56
  • пятница
  • 18 марта 2022

Здесь истязали несогласных с режимом

Обстоятельства организации тюрьмы в Мариуполе, где несогласных с украинским режимом истязали националисты, поручил расследовать глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Здание под кодовым названием "библиотека" взяли под контроль войска ДНР.

Мариуполь зачищают от группировок украинских националистов
Спасенные жители Мариуполя рассказали о зверствах националистов

"Установить все обстоятельства организации в городе Мариуполе тюрьмы для противников государственного переворота на Украине 2014 года, а также для бойцов Донецкой и Луганской народных республик", - приводит содержание поручения председателя СК Главному следственному управлению пресс-служба ведомства.

По данным следствия, обнаружены документальные свидетельства того, что в этом здании располагалась тюрьма, принадлежащая батальону "Азов". В этих стенах держали несогласных с действиями украинских властей, с заключенными жестоко обращались. Поручено установить всех причастных к этому лиц и привлечь их к ответственности.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Тюрьма украинских радикалов
Тюрьма украинских радикалов
Тюрьма украинских радикалов
Тюрьма украинских радикалов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.