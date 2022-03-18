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МО заявило о ликвидации сотни украинских боевиков под Мариуполем

22:18
  • пятница
  • 18 марта 2022

Тем, кто сдастся, гарантируют жизнь

Украинские боевики массово дезертируют из Мариуполя. Члены украинских вооруженных формирований переодеваются в гражданскую одежду и пытаются выбраться из города в направлении Запопрожья, сообщил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.

Националисты бегут из Мариуполя под видом беженцев
Мариуполь зачищают от группировок украинских националистов

Как рассказал Мизинцев, местонахождение боевиков установлено с помощью радиоперехвата. За последние двое суток националисты численностью от 150 до 200 человек пытались, переодевшись в гражданское и разбившись на группы, пройти гуманитарными коридорами. По данным начальника НЦУО, 93 из них ликвидированы. Местонахождение остальных установлены по пеленгу радиопереговоров, их уничтожение – вопрос времени.

В то же время, сложившим оружие националистам Россия готова гарантировать жизнь. Москва и ранее предлагала Киеву, что готова открыть гуманитарные коридоры и выпустить боевиков из Мариуполя в любом направлении, передает РИА Новости. Главное – спасти город и людей, подчеркнул Мизинцев.

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