В ООН рассказали о последствиях биологических экспериментов США на Украине

Там работали несколько секретных лабораторий

Последствия военно-биологических программ США в лабораториях на Украине могли оказаться опаснее пандемии коронавируса и привести к многочисленным жертвам. С таким заявлением выступил постпред России при ООН Василий Небензя.

Заседание Совбеза было созвано по инициативе Москвы. Как отметил дипломат, американцы использовали Украину для проведения биологических экспериментов. Некоторые лаборатории находились в непосредственной близости от российских границ.

Всего же, по словам Небензи, США контролируют около 360 таких лабораторий по всему миру. При этом продолжают скрывать информацию о разработке биологического оружия и упорно отказываются признавать свою причастность к экспериментам.

"Если вы можете это опровергнуть - опровергните. Но не голословными утверждениями о российской пропаганде, а ответами на наши поставленные вопросы. Вы же отказываетесь это делать, просто потому что вам сказать нечего. Вместо этого вы пытаетесь обвинить нас в намерении применить на Украине биологическое и химическое оружие. Это верх цинизма", - заявил наш дипломат.

Биолаборатории на Украине накануне стали одной из тем видеопереговоров Джо Байдена и Си Цзиньпина. Президент США вновь попытался назвать факты, представленные Москвой, фейками. В свою очередь, глава КНР потребовал разъяснений по проводимым экспериментам. Кроме того, американский лидер в свойственной ему манере пригрозил Пекину последствиями, если он продолжит оказание помощи Москве.

Си Цзиньпин в свою очередь подчеркнул, что в нынешнем конфликте никто не заинтересован. Мир и безопасность - самые важные богатства международного сообщества. И ответственность за них несут как раз Пекин и Вашингтон как крупнейшие экономики мира, сообщает "ТВ Центр".

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