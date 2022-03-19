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В ООН рассказали о последствиях биологических экспериментов США на Украине

11:13
  • суббота
  • 19 марта 2022

Там работали несколько секретных лабораторий

Последствия военно-биологических программ США в лабораториях на Украине могли оказаться опаснее пандемии коронавируса и привести к многочисленным жертвам. С таким заявлением выступил постпред России при ООН Василий Небензя.
Россия обнародует факты создания на Украине биологического оружия

Заседание Совбеза было созвано по инициативе Москвы. Как отметил дипломат, американцы использовали Украину для проведения биологических экспериментов. Некоторые лаборатории находились в непосредственной близости от российских границ.

Всего же, по словам Небензи, США контролируют около 360 таких лабораторий по всему миру. При этом продолжают скрывать информацию о разработке биологического оружия и упорно отказываются признавать свою причастность к экспериментам.

"Если вы можете это опровергнуть - опровергните. Но не голословными утверждениями о российской пропаганде, а ответами на наши поставленные вопросы. Вы же отказываетесь это делать, просто потому что вам сказать нечего. Вместо этого вы пытаетесь обвинить нас в намерении применить на Украине биологическое и химическое оружие. Это верх цинизма", - заявил наш дипломат.

Биолаборатории на Украине накануне стали одной из тем видеопереговоров Джо Байдена и Си Цзиньпина. Президент США вновь попытался назвать факты, представленные Москвой, фейками. В свою очередь, глава КНР потребовал разъяснений по проводимым экспериментам. Кроме того, американский лидер в свойственной ему манере пригрозил Пекину последствиями, если он продолжит оказание помощи Москве.

Си Цзиньпин в свою очередь подчеркнул, что в нынешнем конфликте никто не заинтересован. Мир и безопасность -  самые важные богатства международного сообщества. И ответственность за них несут как раз Пекин и Вашингтон как крупнейшие экономики мира, сообщает "ТВ Центр".

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