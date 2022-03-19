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Как в Крыму отметили годовщину воссоединения с Россией

10:00
  • суббота
  • 19 марта 2022

Прошли масштабные мероприятия

Масштабные торжества прошли накануне в Крыму, для жителей полуострова 18 марта - особенный день. Крымская весна началась возле здания Госсовета в феврале 2014 года. Сегодня - на площади сотни людей с флагами России и Крыма. Атмосфера похожа на ту, что была здесь восемь лет назад, когда принималось судьбоносное решение о возвращении полуострова в родную гавань.
Более 200 тысяч человек пришли в Москве на концерт в честь воссоединения Крыма с Россией

Госсовет - символ крымской весны. После госпереворота на Украине и угроз со стороны националистов жители полуострова пришли к местным парламентариям с просьбой выразить своё мнение по политической ситуации и не дать киевской власти поменять крымскую власть на выходцев с Майдана. 16 марта прошёл референдум, на котором более 90% крымчан и севастопольцев высказались за воссоединение с Россией и сегодня не жалеют о принятом решении.

Праздничные мероприятия прошли во всех уголках полуострова. Началось всё традиционно с возложения цветов к памятнику вежливым людям, именно они обеспечили мир и спокойствие на полуострове в 2014 году. Ещё одна традиция - автомотопробег из Симферополя в Севастополь, это символ воссоединения России и Крыма, сообщает "ТВ Центр".

В музее Херсонес и лагере "Артек" прошли открытые уроки. Детям рассказывали о роли России в истории Крыма и о развитии полуострова за последние годы.

18 марта в Крыму – официальный выходной и региональный праздник. Большие концерты прошли в Симферополе, в Ялте и Севастополе.

Никита Васильев, "ТВ Центр".

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