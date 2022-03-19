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Российский экипаж прибыл на МКС на корабле "Сергей Королёв"

10:58
  • суббота
  • 19 марта 2022

Космонавты пробудут на орбите более полугода

Этой ночью российский экипаж прибыл на МКС. Несколько часов назад наши космонавты перешли с пилотируемого корабля "Сергей Королёв" на борт станции.
Космический корабль "Сергей Королев" стартовал к МКС

На орбите Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков проведут более полугода. За это время они выполнят свыше 50 различных экспериментов. Кроме того, запланированы семь выходов в открытый космос, сообщает "ТВ Центр".

Спустя четыре часа после старта с космодрома "Байконур" корабль пристыковался к МКС в ручном режиме всего на семь минут позже запланированного времени.

На станции вновь прибывших встретил международный экипаж в составе двух россиян, четырех американцев и немца.

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