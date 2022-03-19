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Минобороны рассказало о новых героях спецоперации на Украине

10:16
  • суббота
  • 19 марта 2022

Они рискуют жизнью для спасения сослуживцев

Министерство обороны рассказало о героизме российских военнослужащих во время спецоперации по защите Донбасса. Лейтенант медицинской службы Алексей Писарев под постоянным огнём националистов спас жизни 15 наших раненых десантников. Колонна, в которой находились бойцы, попала под массированный артиллерийский обстрел противника. Как только представилась возможность, Алексей вынес пострадавших с поля боя, и до прибытия армейской авиации оказывал им необходимую медицинскую помощь.
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За мужество при выполнении своего долга ефрейтор Виталий Карнаев представлен к награде медалью "За отвагу".  Колонна, в которой он находился, попала в засаду, и националисты начали обстрел из реактивных систем залпового огня. Несмотря на полученное ранение Карнаев продолжал обеспечивать связь. Это позволило сохранить управление батальонно-тактической группой и впоследствии перейти в контрнаступление.

К награде медалью "За отвагу" представлен и старший сержант Ян Волков. При миномётном обстреле националистов он получил тяжёлое ранение, но сумел выйти на связь с вышестоящим штабом и передать информацию о сложившейся обстановке. Это позволило не только организовать оборону стратегически важного объекта, но и отбить атаку неонацистов, сообщает "ТВ Центр".

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