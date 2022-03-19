Российские военные применили на Украине гиперзвуковые ракеты "Кинжал"

Разрушен склад боеприпасов

Российские военные применили во время спецоперации на Украине гиперзвуковые ракеты "Кинжал". 18 марта ими был уничтожен крупный подземный склад ракет и авиационных боеприпасов украинских войск в Делятине.

Кроме того, береговым ракетным комплексом "Бастион" разрушены центры радиотехнической разведки в Одесской области, сообщил на традиционном утреннем брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

В ночь на 19 марта российская авиация поразила 69 военных объектов Украины: командные пункты, ракетные комплексы С-300 и "Бук-М1", станцию наведения, склады с оружием.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации является демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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