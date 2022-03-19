Киев отказался спасать попавших в окружение националистов в Мариуполе

Город почти освобождён

В ходе спецоперации на Украине российские военные при помощи авиационного ракетного комплекса "Кинжал" уничтожили крупный подземный склад боеприпасов в Ивано-Франковской области. Также в нашем Минобороны сообщили, что ликвидированы центры радио- и радиотехнической разведки в Одесской области.

Боевые машины делают вираж. Одновременно отстреливают тепловые ловушки. Это на тот случай, если с земли по вертолётам откроют огонь из зенитных комплексов. По заявлениям Минобороны, разведывательно-ударные "Аллигаторы" появились там, где их не ждали. И уничтожили опорный пункт националистов и замаскированную технику, сообщает "ТВ Центр".

Базы, места сосредоточения подразделений, склады ВСУ и радикалов российские военные уничтожают точечно. В пригородах Николаева ликвидированы казармы 79 отдельной ДШБ. Нейтрализованы как минимум 40 солдат и офицеров. Взорвана стоянка самолётов во Львове. Под Вознесенском и Сумами сожжены хранилища ГСМ. Военные ресурсы Украины истощены.

Главная задача на юго-востоке - полное освобождение Мариуполя. Ополченцы заняли аэропорт. По заводу "Азовсталь", который националисты превратили в укрепрайон, нанесен ракетно-артиллерийский удар. Теряя позиции, боевики пытаются бежать из города. Просят Киев прислать подкрепление. Но из столицы отвечают - помочь не можем. Судя по данным радиоперехвата, предлагают использовать для прикрытия мирных жителей.

В Мариуполе остаются еще примерно 200 тысяч жителей. Чтобы не подвергать людей опасности, Минобороны России предложило генштабу ВСУ компромисс – выпустить всех националистов, если они сложат оружие. Киев отказался.

В освобождённых Рубежном и Марьинке ополченцы проводят контртеррористические мероприятия - ищут оставшихся националистов, которые могут выдавать себя за мирных жителей. Спецназ проверяет дома, квартиры, окрестности. С окраин по городу ещё работает снайпер. А, если учесть, что накануне Рубежное нацбаты обстреляли из миномётов, то не исключено, действует и корректировщик огня.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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