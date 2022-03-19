Российские военные эвакуировали с Украины в Крым большую группу иностранцев

Людей обеспечили всем необходимым

Более 14 тысяч беженцев за сутки покинули опасные районы Украины и пересекли российскую границу. Как сообщили в Минобороны, эвакуация проходила без участия официального Киева. Только из Херсонской области в Крым наши военные вывезли свыше ста человек, в том числе иностранных граждан.

Это уже третья большая группа иностранцев, которых эвакуируют с территории Украины по договорённости между посольствами и нашим МИДом. Военнослужащие обеспечивают безопасную транспортировку по безопасным маршрутам в Крым, сообщает "ТВ Центр".

112 человек, в том числе 26 детей, из Сирии, Туниса, США, Ливана, Грузии, Молдовы и Узбекистана. Среди эвакуированных треть – украинцы. Многие не просто едут в Россию, надеются остаться здесь навсегда.

Об эвакуации договариваются через консульства или просто подав заявление в военную комендатуру Херсона. Организация выезда занимает около двух дней.

Украина по-прежнему препятствует выходу мирных жителей из городов. Например, накануне согласовали лишь три маршрута. В итоге с начала военной операции только из Херсонской области наши военнослужащие эвакуировали уже более 400 иностранных граждан.

Никита Васильев, "ТВ Центр".

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