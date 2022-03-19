США пугают Китай санкциями в случае оказания помощи России

Пекин не разделяет однополярную риторику Вашингтона

США пригрозили Китаю последствиями в случае материальной поддержки российской спецоперации на Украине. Так в Белом доме прокомментировали итоги переговоров Си Цзиньпина и Джо Байдена. Пекин же посоветовал Вашингтону лучше разобраться в причинах конфликта.

К субъективному мнению Штатов прислушиваются всё меньше стран. Так, впервые за долгие годы в Объединённых Арабских Эмиратах приняли президента Сирии. Разговор Джо Байдена и Си Цзиньпина по видеосвязи длился два часа. Большую часть времени американский президент пытался убедить председателя КНР выбрать правильную сторону. То есть, выступить против России. Если Пекин и дальше будет упрямиться - дружеская беседа уйдёт в другое русло, предупредила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

Китай такую однополярную риторику Соединённых Штатов разделять не намерен, о чём в очередной раз сообщил Си Цзиньпин. Вашингтон и Пекин, как две самые крупные экономики мира, должны, наоборот, взять на себя ответственность и стать гарантами безопасности и спокойствия на планете. Позиция Китая по ситуации на Украине по-прежнему взвешена и объективна, сообщает "ТВ Центр".

Тем временем, в США цены на бензин продолжают стремиться вверх. Риторика Белого дома ясна и понятна: оказывается, российский президент уже добрался и до бензоколонок. В реальности же Москва исправно выполняет все свои обязательства по поставкам нефтепродуктов. Вашингтон отказался от них сам и вполне логично теперь пожинает плоды.

Один из крупных игроков рынка и партнёр США - Арабские Эмираты - неожиданно для Вашингтона заявили о необходимости вывода американских войск из Сирии. Такую позицию наследный принц Абу-Даби сформулировал после встречи с Башаром Асадом. Это первый с начала гражданской войны в Сирии визит её лидера в арабскую страну. В Белом доме прокомментировали, что глубоко разочарованы попыткой восстановить в регионе легитимность президента, который не устраивает коллективный демократический Запад.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

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