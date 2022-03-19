Владимир Урин отмечает юбилей

Директору Большого театра - 75 лет

Юбилей отмечает Владимир Урин. Генеральному директору Большого театра исполняется 75 лет.

Он окончил ГИТИС, в 26 лет возглавил Театр юного зрителя в родном Кирове. После переезда в столицу организовал престижные творческие фестивали, в том числе и международные, сообщает "ТВ Центр".

Урин без малого десять лет руководит главным театром страны. С его приходом в Большом начались масштабные перемены, а престиж театра вырос во всём мире. Урин передаёт свой опыт студентам Школы-студии МХАТ.

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