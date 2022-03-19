Вертолёты Ка-52 уничтожили опорный пункт украинских националистов (видео)

Удары наносились с малых высот

Минобороны показало кадры ударов по укреплённым опорным пунктам украинских националистов. В воздух поднялись экипажи армейской авиации ВКС России.

Удары с вертолётов Ка-52 наносились с малых и предельно малых высот. В результате были уничтожены опорный пункт и замаскированная бронетехника.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации является демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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