Российские военные уничтожили диверсантов ВСУ на американских внедорожниках

Минобороны опубликовало съёмки с воздуха
Министерство обороны опубликовало видео уничтожения высокоточным оружием разведывательно-диверсионного подразделения ВСУ на американских внедорожниках.
Съёмка велась с воздуха. Видно, как машины сначала берут на прицел, а затем ювелирно уничтожают.
Ране российские военные показали кадры ударов вертолётов Ка-52 по укреплённым опорным пунктам украинских националистов.
24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации является демилитаризация и денацификация страны.
Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"