Российские военные уничтожили диверсантов ВСУ на американских внедорожниках

Минобороны опубликовало съёмки с воздуха

Министерство обороны опубликовало видео уничтожения высокоточным оружием разведывательно-диверсионного подразделения ВСУ на американских внедорожниках.

Съёмка велась с воздуха. Видно, как машины сначала берут на прицел, а затем ювелирно уничтожают.

Ране российские военные показали кадры ударов вертолётов Ка-52 по укреплённым опорным пунктам украинских националистов.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации является демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"