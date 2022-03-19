Отличившимся во время спецоперации военным вручили медали

Церемония прошла в госпитале Минобороны России

Шесть медалей "За отвагу" вручили российским военным, которые отличились при проведении специальной операции по защите Донбасса. Церемония прошла в госпитале Минобороны в подмосковном Подольске.

Старший сержант Ян Волков при миномётном обстреле был ранен, но сумел выйти на связь с командованием. Профессионализм Волкова позволил отбить атаку противника, сообщает "ТВ Центр".

За проявленные мужество и героизм наград также удостоились рядовые Алексей Чаянов, Сергей Бутузов и сержант Павел Михайлов.

Ефрейтор Виталий Карнаев, несмотря на ранение, продолжал обеспечивать связь внутри колонны со штабом. Впоследствии это позволило перейти в контрнаступление. За проявленную отвагу при выполнении воинского долга также награждён рядовой Илья Юдин.

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