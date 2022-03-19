ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Отличившимся во время спецоперации военным вручили медали

14:01
  • суббота
  • 19 марта 2022

Церемония прошла в госпитале Минобороны России

Шесть медалей "За отвагу" вручили российским военным, которые отличились при проведении специальной операции по защите Донбасса. Церемония прошла в госпитале Минобороны в подмосковном Подольске.
Минобороны рассказало о новых героях спецоперации на Украине

Старший сержант Ян Волков при миномётном обстреле был ранен, но сумел выйти на связь с командованием. Профессионализм Волкова позволил отбить атаку противника, сообщает "ТВ Центр".

За проявленные мужество и героизм наград также удостоились рядовые Алексей Чаянов, Сергей Бутузов и сержант Павел Михайлов.

Ефрейтор Виталий Карнаев, несмотря на ранение, продолжал обеспечивать связь внутри колонны со штабом. Впоследствии это позволило перейти в контрнаступление. За проявленную отвагу при выполнении воинского долга также награждён рядовой Илья Юдин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Вручение наград военнослужащим в госпитале
Вручение наград военнослужащим в госпитале
Вручение наград военнослужащим в госпитале
Вручение наград военнослужащим в госпитале
Военнослужащие в госпитале
Военнослужащие в госпитале
Медали "За отвагу"
Медали "За отвагу"
Военный госпиталь
Военный госпиталь
Вручение наград военнослужащим в госпитале
Вручение наград военнослужащим в госпитале
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.