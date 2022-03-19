Рогозин: США хотят отключить Россию от GPS

Но у нас есть ГЛОНАСС, успокоил глава "Роскосмоса"

США могут отключить Россию от GPS. Об этом рассказал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Он призвал не переживать по этому поводу, так как у России есть своя система глобального позиционирования – ГЛОНАСС, сообщает радио "Спутник".

"Знаете ли вы, что сегодня в рамках санкций США рассматривают возможность отключения России от GPS. А я могу вам сказать, что рассматривается такой вопрос", - сказал Рогозин во время визита в Ракетно-космический центр "Прогресс".

GPS – американская система глобального позиционирования и навигации. Она обеспечивает измерение расстояния и с высокой точностью определяет местоположение на практически в любом месте Земли и околоземного космического пространства. Аналогичными характеристиками обладает российская система позиционирования ГЛОНАСС.

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