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Рогозин: США хотят отключить Россию от GPS

14:35
  • суббота
  • 19 марта 2022

Но у нас есть ГЛОНАСС, успокоил глава "Роскосмоса"

США могут отключить Россию от GPS. Об этом рассказал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Он призвал не переживать по этому поводу, так как у России есть своя система глобального позиционирования – ГЛОНАСС, сообщает радио "Спутник".
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"Знаете ли вы, что сегодня в рамках санкций США рассматривают возможность отключения России от GPS. А я могу вам сказать, что рассматривается такой вопрос", - сказал Рогозин во время визита в Ракетно-космический центр "Прогресс".

GPS – американская система глобального позиционирования и навигации. Она обеспечивает измерение расстояния и с высокой точностью определяет местоположение на практически в любом месте Земли и околоземного космического пространства. Аналогичными характеристиками обладает российская система позиционирования ГЛОНАСС.

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