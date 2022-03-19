Минобороны опубликовало видео уничтожения подземного склада с боеприпасами ВСУ

Ракета точно попала в ангар

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения склада с вооружением ВСУ ударом высокоточного ракетного вооружения. На кадрах - точное попадание ракеты в подземный ангар с вооружением и боеприпасами ВСУ.

Ранее наши военные показали кадры удара высокоточным оружием по диверсантам ВСУ на американских внедорожниках. Съёмка велась с воздуха. Видно, как машины сначала берут на прицел, а затем ювелирно уничтожают.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации является демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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