Роскомнадзор вынес ещё одно предупреждение YouTube

Ведомство требует прекратить нарушения законодательства

Роскомнадзор потребовал от компании Google прекратить распространение угроз в адрес российских граждан на своём сервисе YouTube. По данным ведомства, там транслируют рекламные ролики с призывами выводить из строя железнодорожные коммуникации России и Белоруссии.

Отмечается, что такие действия являются террористическими и угрожают жизни и здоровью людей. В Лиге безопасного интернета заявляют, крупнейшим рекламодателем сервиса стала военная пропаганда, на производство и продвижение которой каждый день тратят от пяти до десяти миллионов долларов.

В Роскомнадзоре подчеркнули, что американские соцсети стали площадкой для информационных атак на Россию, а администрация активно распространяет античеловечные призывы в отношении наших граждан, сообщает "ТВ Центр".

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