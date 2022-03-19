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Собянин оценил готовность спорткомплекса в Некрасовке

15:34
  • суббота
  • 19 марта 2022

Там уже установлены трибуны

Новый спорткомплекс в московском районе Некрасовка, готов уже почти на 60%. Об этом рассказал сегодня в социальной сети мэр Сергей Собянин.

В универсальном игровом зале уже установлены конструкции трибун. Идут работы по монтажу чаш двух бассейнов. В ближайшее время приступят к обустройству крытого катка.

Также в комплексе будут площадки для занятий скалолазанием и экстремальными видами спорта. Сдать объект планируют в начале следующего года, сообщает "ТВ Центр".

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Строительство спорткомплекса в составе ТПУ "Некрасовка"
Строительство спорткомплекса в составе ТПУ "Некрасовка"
Проект спорткомплекса в составе ТПУ "Некрасовка"
Проект спорткомплекса в составе ТПУ "Некрасовка"
Строительство спорткомплекса в составе ТПУ "Некрасовка"
Строительство спорткомплекса в составе ТПУ "Некрасовка"
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