Правительство России создало группу в "Одноклассниках"

Там будет публиковаться актуальная информация

Правительство России создало группу в социальной сети "Одноклассники". Туда перешли многие политики и государственные учреждения после блокировки Facebook и Instagram.

Как сообщается на сайте кабмина, переход в "Одноклассники" осуществлён для того, чтобы граждане, предпочитающие получать информацию из соцсетей, могли узнавать о главных новостях из первых рук и в доступном формате.

В группе "Правительство России" будет ежедневно публиковаться информация о главных решениях кабмина. Также там можно будет найти новости о рабочих поездках Михаила Мишустина и его замов.

Ранее Facebook и Instagram были заблокированы Роскомнадзором из-за систематических нарушений российского законодательства. В частности, в этих соцсетях публиковалась недостоверная информация о ходе специальной операции по защите жителей Донбасса.

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