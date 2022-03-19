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Польша предложила взять Россию в кольцо торговой блокады

16:37
  • суббота
  • 19 марта 2022

С инициативой выступил глава правительства

В Польше прозвучало очередное провокационное заявление в адрес России. Варшава предлагает добавить к новым санкциям против нашей страны полную торговую блокаду. С такой инициативой выступил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передаёт ТАСС.
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Говоря о новом санкционном пакете Евросоюза, который сейчас обсуждается, он заявил: "Польша предлагает к этому пакету санкций как можно скорее добавить торговую блокаду: как морские порты - запрет входа российских кораблей под российским флагом с российскими товарами в порты, - так и запрет торговли сухопутными путями".

После начала спецоперации на Украине США, Евросоюз и ещё ряд стран объявили против России санкции. Они коснулись экономики и бизнеса, промышленности и обороны, торговли и банковской сферы, сотрудничества в космосе.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации является демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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