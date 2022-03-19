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Путин рассказал премьеру Люксембурга об обстрелах Донецка

16:08
  • суббота
  • 19 марта 2022

Президент обсудил с Ксавье Беттелем специальную операцию

Владимир Путин и премьер-министр Люксембурга второй раз за неделю обсудили ситуацию на Украине и в Донбассе. Президент России пообщался с Ксавье Беттелем по телефону, сообщает пресс-служба Кремля.
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Российский лидер заострил внимание на непрекращающихся ракетных ударах украинских силовиков по Донецку и другим городам ДНР и ЛНР. Атаки украинских силовиков приводят к многочисленным жертвам среди мирного населения, констатировал Путин.

Также президент рассказал о военно-биологической деятельности США на Украине. Она, по оценке Путина, представляет опасность не только для России, но и для всей Европы.

Прошлая беседа Путина и Беттеля была 14 марта. Тогда российский президент проинформировал премьера Люксембурга о целях и задачах специальной операции по защите Донбасса.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации является демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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