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Лавров: После России Запад устроит атаку на Китай

17:15
  • суббота
  • 19 марта 2022

Сотрудничество Москвы и Пекина будет укрепляться

Сотрудничество Москвы и Пекина перед лицом общих внешних угроз будет только укрепляться. Уверенность в этом выразил Сергей Лавров. Выступая перед участниками конкурса "Лидеры России", глава МИДа сообщил, что следующей целью атаки после России на Западе рассматривают Китай.
США пугают Китай санкциями в случае оказания помощи России

В настоящее же время США пытаются затормозить переговоры Москвы и Киева, а также нагнетают русофобию и шантажируют другие государства, заставляя под угрозой санкций прекратить сотрудничество с Россией. Проведением этой политики занимаются американские посольства по всему миру.

Подобную позицию Вашингтона Лавров назвал "комплексом сверхполноценности" и потерей чувства реальности, сообщает "ТВ Центр". Но Москва по-прежнему открыта к диалогу.

"Продолжаем мы, конечно, быть открытыми и к сотрудничеству с любыми странами, включая западные, хотя в условиях, когда Запад так себя повёл, мы не собираемся выступать с какими-то инициативами. Посмотрим, как они будут выходить из того тупика, в который они себя загнали", - заявил Лавров.

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