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Украинские мины угрожают судоходству в Чёрном море

18:16
  • суббота
  • 19 марта 2022

Они обрываются и дрейфуют в сторону Босфора

Установленные в Чёрном море украинские мины обрываются из-за штормов и могут дрейфовать в сторону пролива Босфор и далее в Средиземное море. Это может стать серьёзной угрозой судоходству.
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О возможности дрейфа установленных Киевом мин предупреждает ФСБ России. В ведомстве сообщили, что из-за шторма стали происходить обрывы тросов, соединяющих мины с донными якорями.

Украина установила мины на подходах к Одессе, Очакову, Черноморску и Южному сразу же после начала проведения специальной военной операции по защите жителей Донбасса.

"Мины под воздействием ветра и течения свободно перемещаются в западной части Чёрного моря. Учитывая, что из районов перечисленных украинских портов преобладают поверхностные течения южного направления, не исключается возможность дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна", - отметили в ЦОС ФСБ.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации является демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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