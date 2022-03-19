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Медведев рассказал о страхах сбежавших из России компаний

19:28
  • суббота
  • 19 марта 2022

Они хотят вернуться

Ушедшие из России западные компании хотят вернуться, но боятся пойти на этот шаг. Так полагает заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.
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Он написал у себя в Telegram о желании ушедших компаний вернуться. "Такое ощущение, что это происходит не в капиталистической экономике, а в период диктатуры (только не пролетариата, а вырождающегося американского истеблишмента). Сами же компании тихо нам сообщают что-то типа "мы очень хотим вернуться, но боимся", - пишет Медведев.

На фоне ухода западных компаний России нужно развивать своё производство там, где это ещё не сделано, продолжает зампред Совбеза. Эту задачу он назвал сложной, но выполнимой благодаря солидарности и взаимовыручке.

После начала спецоперации по защите Донбасса многие зарубежные компании объявили о приостановке работы в России. Среди самых известных – IKEA, McDonald’s, H&M, Nike, Louis Vuitton, Chanel, несколько автоконцернов.

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