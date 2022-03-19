Медведев рассказал о страхах сбежавших из России компаний

Они хотят вернуться

Ушедшие из России западные компании хотят вернуться, но боятся пойти на этот шаг. Так полагает заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Он написал у себя в Telegram о желании ушедших компаний вернуться. "Такое ощущение, что это происходит не в капиталистической экономике, а в период диктатуры (только не пролетариата, а вырождающегося американского истеблишмента). Сами же компании тихо нам сообщают что-то типа "мы очень хотим вернуться, но боимся", - пишет Медведев.

На фоне ухода западных компаний России нужно развивать своё производство там, где это ещё не сделано, продолжает зампред Совбеза. Эту задачу он назвал сложной, но выполнимой благодаря солидарности и взаимовыручке.

После начала спецоперации по защите Донбасса многие зарубежные компании объявили о приостановке работы в России. Среди самых известных – IKEA, McDonald’s, H&M, Nike, Louis Vuitton, Chanel, несколько автоконцернов.

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