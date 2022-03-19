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С 1 апреля в России на 8,6% вырастут социальные пенсии

18:34
  • суббота
  • 19 марта 2022

Такое решение приняло правительство

Социальные пенсии в России будут проиндексированы с 1 апреля на 8,6%. Это говорится в опубликованном постановлении правительства.
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Как сообщили в Министерства труда, индексация социальных пенсий в 2022 году была запланирована на уровне 7,7%, но с учётом принятых в 2021 году решений президента об индексации прожиточного минимума и страховых пенсий на 8,6%, социальные пенсии вырастут на эту величину.

Социальные пенсии в России получают около четырёх миллионов человек. Это люди, которые в силу разных обстоятельств не имеют достаточного трудового стажа для получения страховой пенсии. Для индексации социальных пенсий из бюджета будет направлено 33,7 миллиарда рублей.

Не исключено, что в ближайшее время правительство примет и другие решения по индексации социальных и иных выплат, так на фоне западных санкций на этой неделе президент Владимир Путин заявил о необходимости увеличения социальных выплат, включая пенсии и пособия.

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