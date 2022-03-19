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Минобороны узнало о подготовке терактов во Львове против дипломатов США

20:44
  • суббота
  • 19 марта 2022

Нападения хотят представить как атаку России

Украинские националисты готовят во Львове теракты против дипломатов США и других стран. Об этом рассказал сдавшийся в плен высокопоставленный офицер СБУ. Подробности сообщил на традиционном вечернем брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
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Теракт против дипломатов, переехавших из Киева во Львов, националисты хотят представить как целенаправленную атаку российских военных. Цель, которая при этом преследуется - усилить давление на страны НАТО по введению над Украиной бесполётной зоны.

По словам Конашенкова, информацию о готовящейся провокации сообщил сотрудник главного управления Службы безопасности Украины по Донецкой и Луганской областям.

"Руководство киевского режима осведомлено о планах националистов, но никаких действий по недопущению их реализации не принимает", - отметил представитель российского военного ведомства.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации является демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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