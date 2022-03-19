Минобороны узнало о подготовке терактов во Львове против дипломатов США

Нападения хотят представить как атаку России

Украинские националисты готовят во Львове теракты против дипломатов США и других стран. Об этом рассказал сдавшийся в плен высокопоставленный офицер СБУ. Подробности сообщил на традиционном вечернем брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Теракт против дипломатов, переехавших из Киева во Львов, националисты хотят представить как целенаправленную атаку российских военных. Цель, которая при этом преследуется - усилить давление на страны НАТО по введению над Украиной бесполётной зоны.

По словам Конашенкова, информацию о готовящейся провокации сообщил сотрудник главного управления Службы безопасности Украины по Донецкой и Луганской областям.

"Руководство киевского режима осведомлено о планах националистов, но никаких действий по недопущению их реализации не принимает", - отметил представитель российского военного ведомства.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации является демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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