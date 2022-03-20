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Минобороны опубликовало видео ночных вылетов Су-35 на Украине

10:00
  • воскресенье
  • 20 марта 2022

Они выполнили важные задачи

В ходе специальной военной операции по защите Донбасса ВКС России установили полное господство в воздухе. Министерство обороны опубликовало видео боевого применения истребителей Су-35. Впервые были продемонстрированы кадры выполнения ночных полётов самолётов.
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Они выполнили перехват воздушных целей и уничтожение украинских средств ПВО. Майор Виктор Дудин стал первым лётчиком, удостоенным звания Героя России за мужество, проявленное во время спецоперации.

Помимо самолётов ВВС Украины, он уничтожил зенитно-ракетный комплекс "Бук". Дудин считает, что российский СУ-35 прекрасно показал себя во время боя, сообщает "ТВ Центр".

Представлен к государственной награде и сослуживец Виктора Дудина - лётчик-истребитель Иван Перепёлкин. Им были обнаружены два самолёта Су-27 украинских ВВС. В ходе воздушного боя Перепёлкин произвёл пуск управляемых ракет класса "воздух-воздух", обе цели были уничтожены.

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Истребители Су-35 ВКС России
Истребители Су-35 ВКС России
Истребители Су-35 ВКС России
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