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На Украине готовят провокации с использованием отравляющих веществ

10:19
  • воскресенье
  • 20 марта 2022

Об этом рассказали в Минобороны России

Российские военные в полном объёме соблюдают режим тишины, чтобы обеспечить эвакуацию мирных жителей, которых насильно удерживают в населённых пунктах украинские националисты. За сутки без участия Киева опасные районы покинули почти 16 с половиной тысяч человек, из них более трёх тысяч - дети.
Российские военные эвакуировали с Украины в Крым большую группу иностранцев

Идёт и раздача гуманитарной помощи населению. Более 75 тонн доставили наши военные в Херсон, сообщает "ТВ Центр". 

Тем временем, по данным Минобороны, радикалы продолжают терроризировать людей, которые пытаются покинуть города. Националисты насильно изымают деньги и автомобили. Есть и более вопиющие факты.

"В Сумах на химическом заводе националисты заминировали хранилища с аммиаком и хлором с целью массового отравления жителей Сумской области в случае входа в город подразделений Вооружённых сил России. В посёлке Котлярово Николаевской области боевики националистических формирований готовят провокации с применением ядовитых химических веществ. Для этого в здание местной начальной школы уже завезены ёмкости с токсичными химикатами, которые планируется подорвать при подходе подразделений российских войск", - сообщил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.

В Минобороны напомнили, что Москва неоднократно предупреждала  международные организации о готовящихся провокациях Киева, в которых он намерен обвинить  наших военнослужащих. Все действия властей соседней страны находят прямую поддержку США и ряда государств Евросоюза, давно рассматривающих Украину, как инструмент антироссийской политики.

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