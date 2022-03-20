Вертолёты Ка-52 уничтожили танки ВСУ (видео)

Огонь вёлся с большого расстояния

Министерство обороны России опубликовало видео уничтожения украинского танка комплексом "Вихрь". На кадрах звено вертолётов Ка-52 использует противотанковый ракетный комплекс "Вихрь" и с его помощью поражает танки противника.

Огонь ведётся без входа в зону поражения украинской ПВО с расстояния свыше семи тысяч метров.

Ранее наши военные показали видео уничтожения склада с вооружением ВСУ ударом высокоточного ракетного вооружения. На кадрах видно точное попадание ракеты в подземный ангар с вооружением и боеприпасами.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации является демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"