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К 100-летию Ирины Антоновой

13:05
  • воскресенье
  • 20 марта 2022

Вся её жизнь была связана с Пушкинским музеем

Сегодня исполнилось бы сто лет выдающемуся искусствоведу Ирине Антоновой. Вся её жизнь была связана с Пушкинским музеем. Начинала научным сотрудником, более полувека была бессменным директором, а затем заняла почётный пост президента. Именно Ирина Александровна десятки лет открывала для страны шедевры мирового искусства.
"Представить Пушкинский музей без нее невозможно": памяти Ирины Антоновой

Энергична, сосредоточена… Она появлялась в музее и будто обнимала взглядом всё пространство. Без неё не проходил монтаж ни одной выставки. Удивительное чувство стиля, композиции. И редкий талант - не только понимать живопись, но и открывать её другим.

В Музей изобразительных искусств Ирина Антонова пришла ещё студенткой МГУ в 1945 году. И признавалась потом - любви с первого взгляда не случилось. Не здание, а "каменный мешок", ей не хватало там воздуха и света.

И когда уже в 1961-ом она возглавила Пушкинский, над атмосферой и пространством пришлось поработать. Антонова фактически спасла здание. Написав отчаянное письмо председателю Совета министров Косыгину.

Она и потом делала то, что казалось невозможным. В 1974 году знаменитая Джоконда Леонардо да Винчи должна была вернуться во Францию с выставки в Японии. "Остановку по требованию" в СССР ей организовала Ирина Антонова. Так и сказала министру культуры Фурцевой - Мона Лиза будет через Москву пролетать, надо бы остановить. На время.

Секрет долголетия Антонова объясняла так: она просто никогда не думала о смерти. Ей было очень интересно жить.

Я очень сочувствую современным художникам - одарённые люди, но как трудно искать, как трудно найти вот этот язык новый. Не знаю, я не предсказатель, но жалею, что я не увижу этого, а я знаю, что не увижу это. Но это будет!

Как только её не называли! Королева музейного мира. Железная леди. Человек-эпоха. Она провела со своим Музеем семьдесят пять неразлучных лет. Стала его символом, Легендой. И если люди и эпохи - уходят, то легенды - остаются жить.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр".

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