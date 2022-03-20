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Собянин рассказал о новых мерах поддержки ЖКХ

12:22
  • воскресенье
  • 20 марта 2022

20 марта отмечается День работников жилищно-коммунального хозяйства

Российские работодатели при оформлении сотрудников до 30 лет получат государственные субсидии. Постановление сегодня подписал глава кабмина. Это не только поможет молодёжи быстрее трудоустроиться, но и поддержит бизнес.
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И сегодня же, в День работника ЖКХ, мэр Москвы Сергей Собянин на своём сайте рассказал о новых мерах поддержки отрасли. В частности, для того, чтобы сократить импорт сформируют долгосрочные заказы для отечественных предприятий.

Кроме того, будут увеличены авансы для подрядчиков, осуществляющих капитальный ремонт. А коммунальные организации и энергетики получат возможность привлекать льготные кредиты, сообщает "ТВ Центр".

Мэр также поздравил с профессиональным праздником работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. "Вы создаёте комфорт и уют в нашем любимом городе, обеспечиваете бесперебойную подачу в дома москвичей воды, электричества и газа. Нынешней зимой, в сильные снегопады, сделали все, чтобы во дворах и на улицах города было чисто и безопасно", - написал Собянин в поздравительной телеграмме.

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