Националистов взяли в кольцо в центре Мариуполя

Им некуда бежать

Российские военные ударили высокоточными ракетами по центру подготовки ВСУ в Житомирской области, где базировались иностранные наёмники. Как сообщили в нашем Минобороны, также уничтожены ремонтные цеха Нежинского завода и крупная база хранения ГСМ в Николаевской области.

Продолжается наступление сил ДНР и ЛНР. Мощный укрепрайон ВСУ – поселок Марьинка – всего в пяти километрах от западной окраины Донецка. Выбить отсюда украинских националистов – вопрос жизни. Именно с этих позиций радикалы обстреливают мирные кварталы соседней Александровки и Петровского района столицы ДНР, сообщает "ТВ Центр".

Ожесточённые бои идут в городе Рубежном к северо-западу от Луганска. Здесь уже неделю нет света и воды, запасы продуктов – на исходе. В момент, когда бойцы ЛНР привезли гуманитарную помощь, украинские силовики открыли миномётный огонь.

Продолжается эвакуация из освобожденных районов Мариуполя, где ВСУ и отряды радикалов уже несколько дней заперты в кольце. На блокпостах российские военные и ополченцы проводят тщательный досмотр, чтобы под исключить вероятность побега националистов под видом беженцев. При в полном объёме соблюдают режим тишины, чтобы обеспечить выезд мирных жителей.

За сутки без участия Киева опасные районы покинули почти 16 с половиной тысяч человек, из них более трех тысяч - дети. Продолжается раздача гуманитарной помощи населению. Более 75 тонн доставили наши военные в Херсон. Тем временем, по данным Минобороны, в разных городах Украины радикалы готовят новые провокации.

"В Сумах на химическом заводе националисты заминировали хранилища с аммиаком и хлором с целью массового отравления жителей Сумской области, в случае входа в город подразделений Вооружённых сил России", - сообщил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.

Звено вертолетов Ка-52 поднимается в воздух. Лётчики обнаружили танк ВСУ и уничтожили его ракетой комплекса "Вихрь". Удар был нанесен с расстояния больше семи километров. Из акватории Чёрного моря крылатыми ракетами морского базирования "Калибр" на Нежинском заводе ликвидированы цеха по ремонту украинской бронетехники, повреждённой в боевых действиях.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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