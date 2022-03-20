На Украине запретили деятельность оппозиционных партий

Об этом сообщил Владимир Зеленский

На Украине приостановлена деятельность сразу 11 политических партий. В чёрный список, среди прочих, попали "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Партия Шария" и "Наши". Об этом сообщил президент Зеленский, который продолжает уговаривать Запад более активно помогать Киеву. Однако в Европе далеко не все в восторге как от экономических последствий санкционной войны с Россией, так и от позиции НАТО, которое подливает масла в огонь, продолжая поставки Украине вооружений.

Американский корабль заходит в греческий порт Александруполис. И тут же подвергается атаке: в судно летят банки с краской. Греки недовольны: на борту партия бронетехники для переброски в Восточную Европу. А значит, их страну пусть и косвенно, но втягивают в военный конфликт, сообщает "ТВ Центр".

Почти каждый день проходят митинги в Италии. В начале недели – против замаскированного под гуманитарную помощь вооружения для Киева. А теперь всё чаще требуют и выхода из НАТО. Насаждаемая русофобия и запрет российских СМИ на Западе дают зачастую обратный эффект.

Раскол в обществе демонстрирует ситуация в Германии. Люди взволнованы ростом цен, наплывом беженцев, перспективой грядущего энергетического кризиса, агрессивной позицией НАТО. Берлин отчаянно пытается лавировать между верностью союзу с США и собственными интересами.

На Украине бороться с врагами решили при помощи сока. Партию на сто тысяч евро конфисковали у молдавской компании, которая должна была доставить её в Китай. Юристы готовятся к разбирательству.

А в Пекине по-прежнему заявляют: несмотря на серьёзное давление со стороны Вашингтона, КНР сохраняет собственную позицию: выступает за мир, а не мировую эскалацию.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр".

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