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Российские военные ударили "Калибрами" из акватории Чёрного моря по военному заводу на Украине

11:11
  • воскресенье
  • 20 марта 2022

Поражены цеха предприятия

Российские военные запустили крылатые ракеты "Калибр" из акватории Чёрного моря по важному военному объекту на Украине. Поражён Нежинский ремонтный завод, там приводили в порядок повреждённую украинскую бронетехнику. Об этом сообщил на традиционном утреннем брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
Минобороны отчиталось об уничтожении группы иностранных наёмников на Украине

Из акватории Каспийского моря была уничтожена крупная база хранения ГСМ украинских военных в Николаевской области, а из воздушного пространства над Крымом нанесён удар "Кинжалами" по ещё одной базе базе ГСМ, с которой поставлялось топливо для украинской военной техники.

Всего за минувшую ночь наша авиация поразила 62 военных объекта на Украине. Уничтожены три командных пункта, одна установка реактивных систем залпового огня, два склада ракетно-артиллерийского вооружения. В воздухе был сбит вертолёт Ми-8, шесть украинских беспилотников, в числе которых был турецкий "Байрактар".

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации является демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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